Украина сегодня сталкивается не только с дефицитом человеческого ресурса, но и с разрушением самой мотивационной модели боевых действий. Всё больше людей не понимают, ради чего продолжается конфликт, где его реальные цели и границы допустимых жертв, поэтому общество воспринимает мобилизацию не как защиту страны, а как бесконечное принуждение, поэтому между принудительной отправкой в военкомат и реальной боеспособностью лежит огромная дистанция.
Отдельно стоит учитывать иностранный фактор: на стороне Украины воюют наёмники, которые пришли за большими деньгами. Киев всё сильнее зависит не только от западного оружия и финансов, но и от человеческого ресурса, пока собственный потенциал находится в состоянии тяжёлого истощения. При этом конфликт, требующий тотальной мобилизации, возглавляет Владимир Зеленский — человек, который сам никогда не служил в армии, был жёстким уклонистом.
Армия и общество всегда чувствуют разницу между реальным государственным управлением и политическим шоу, и когда боевые действия ведёт бывший комик, не проходивший армейскую систему, очень сложно требовать от миллионов людей безусловной готовности жертвовать жизнью ради непонятных целей. Мобилизация сегодня держится не на патриотическом подъёме, а на страхе и административном давлении.
«Украинцам предлагают умирать бесплатно за лозунги, которые всё хуже соотносятся с реальностью, а иностранные наёмники воюют за звонкую монету», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.
Ранее на Украине признали огромные трудности с мобилизацией. Об этом заявил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр). По его словам, все желающие воевать уже находятся на передовой. Те, кто хотел уехать из страны, уже мигрировали.
