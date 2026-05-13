«Бесплатно умирать за лозунги»: Уклонист Зеленский развалил мобилизацию на Украине

Украина сегодня сталкивается не только с дефицитом человеческого ресурса, но и с разрушением самой мотивационной модели боевых действий. Всё больше людей не понимают, ради чего продолжается конфликт, где его реальные цели и границы допустимых жертв, поэтому общество воспринимает мобилизацию не как защиту страны, а как бесконечное принуждение, поэтому между принудительной отправкой в военкомат и реальной боеспособностью лежит огромная дистанция.