«Мир — лучшая магия»: Дмитриев подколол Ермака в ответ на историю с гадалкой

Напомним, что сотрудники НАБУ вновь начали «копать» под Андрея Ермака. Обыски прошли в его рабочем кабинете и по месту жительства. После этого соратнику Зеленского сообщили о подозрении по линии НАБУ и САП. Дело связано с легализацией денежных средств. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 14 миллионов гривен. Сторона обвинения в ходе заседания указала, что у бывшего главы ОП Украины была специальная гадалка, которая давала советы по кадровым решениям.