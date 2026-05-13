Рахмон и Си Цзиньпин договорились о вечной дружбе и борьбе с тремя видами зла

В последние годы связи между Пекином и Душанбе активно укрепляются. В 2023 году страны объявили о создании сообщества с общим будущим, а в 2024 году повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Си Цзиньпин посещал Таджикистан с государственными визитами три раза — в 2014, 2019 и 2024 годах. Эмомали Рахмон за время своего президентства приезжал в Китай уже 22 раза.