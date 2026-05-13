Сибига раскрыл, в какую сумму обходится Украине один день боевых действий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Приблизительно в $450 млн обходится Украине один день боевых действий. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.
По его словам, один день боевых действий «стоит приблизительно $450 млн долларов». Он также добавил, что 2026 год может стать для Украины «решающим в вопросе мира», однако для этого требуется участие США.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина утратила способность самостоятельно производить военную технику, такую как танки и ракеты, производство дронов также полностью зависит от западных партнеров Киева.
План выделения Киеву на 2026−2027 годы €60 млрд на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды был утвержден в декабре 2025 года на саммите ЕС взамен провалившегося плана Еврокомиссии экспроприировать €200 млрд российских активов. Эти €90 млрд страны ЕС должны будут привлечь в виде общеевропейского кредита. Обслуживать и выплачивать кредит предстоит самому Евросоюзу, Киев получит эти деньги безвозмездно, поскольку уже не способен обслуживать свои долги.
Утверждение четырех технических документов для формирования этого пакета должно было произойти в начале 2026 года. Еврокомиссия намеревалась завершить утверждение финансирования Киеву в феврале, чтобы начать первые выплаты в марте, но эти шаги были заблокированы Венгрией и Словакией. Обе страны потребовали от Киева и Брюсселя возобновить им транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который Украина блокировала 27 января.
В конце апреля послы ЕС утвердили финансирование Киеву в €90 млрд и 20-й пакет санкций против России после снятия вето Венгрии и Словакии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, заявила, что ЕС выделит Киеву на производство беспилотников €6 млрд в виде первого транша из финансирования в €90 млрд.