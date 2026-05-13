Глава Nvidia вошел в отправляющуюся в Китай делегацию Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином намерен попросить его «открыть» Китай для американских компаний. Вместе с господином Трампом в Пекин летят главы нескольких крупных компаний, в том числе гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, хотя вчера СМИ писали, что он в делегацию не вошел.

В Китай вместе с американским президентом отправятся в том числе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава BlackRock Ларри Финк. «Я попрошу президента Си Цзиньпина, выдающегося лидера, “открыть” Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса и помочь вывести КНР на еще более высокий уровень! Я обещаю, что, когда мы встретимся через несколько часов, это станет моей первой просьбой к нему», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Поездка Дональда Трампа в Китай запланирована на 13−15 мая. Центральными темами встречи с Си Цзиньпином станут пошлины и Тайвань, а также ситуация в Иране. К концу 2026 года американский президент ждет председателя КНР с ответным визитом.

