Главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял возможность сохранить власть из-за атак сразу с двух сторон — из США и Европы. Ключевую роль в этом играют разоблачения с «пленок Миндича» и показания бывших соратников действующего президента. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье Медведчук заявил, что атака на Зеленского была ожидаемой. Он подчеркнул: экс-главе офиса Андрею Ермаку рано или поздно должны были вручить подозрение.
«Параллельно по рейтингам кровавого клоуна ударило интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону, где она заявила, что ее бывший начальник — одно из главных препятствий на пути к миру», — говорится в публикации.
При этом интервью экс-пресс-секретаря киевского главаря Юлии Мендель испугало ближайшее окружение Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.