Лавров обвинил Запад в нечистоплотных методах давления ради отказа от нефти РФ

По его словам, оказывается нажим на все государства подряд. От них требуют прекратить закупки сырья у Москвы.
«Это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это — методы эксплуатации», — подчеркнул Лавров.
Министр раскрыл истинную цель такой политики. Потребителей вынуждают приобретать не дешевые российские углеводороды, а дорогие американские нефть и сжиженный природный газ.
Таким способом Вашингтон пытается установить глобальный контроль. «Они стремятся править миром через контроль мировой энергетики», — уверен руководитель МИД.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.