На планерном совещании главы города обсудили ряд вопросов, касающихся жизнеобеспечения донской столицы

Глава города Александр Скрябин провёл оперативное планёрное совещание с участием заместителей, глав районов и руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, в ходе которого обсудили ряд вопросов, касающихся жизнеобеспечения города, в том числе работу в прошедшие праздники.
Александр Скрябин поблагодарил все службы, творческие коллективы, которые трудились в праздничные дни:
— Праздник в нашем городе прошел штатно, без происшествий. Особая благодарность — Управлению культуры и подведомственным учреждениям, которые создавали праздничную атмосферу на улицах и площадях донской столицы.
Основной темой оперативного совещания стал вопрос ямочного ремонта дорог. Как сообщил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов, еженедельно в Ростове ремонтируется около 2 тысяч квадратных метров дорог. Глава города отметил, что этого недостаточно и поручил Департаменту автодорог нарастить объёмы устранения дефектов дорожного полотна на ростовских улицах.
Следующие замечания относились к сфере ЖКХ и благоустройства города, в первую очередь к работе по вывозу мусора. В проблемных местах Александр Скрябин поручил районам и региональному оператору рассмотреть вопрос изменения графика вывоза мусора либо установить дополнительные контейнеры.
Ещё один важный сезонный вопрос — покос сорной растительности. Работы начаты с апреля и будут продолжаться по октябрь. За это время планируется выполнить покос 11 раз. Как доложил главе города директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ашот Мноян, в апреле был проведён первый покос сорной растительности, а на этой неделе будет выполнен второй покос сорной растительности. Александр Скрябин поставил задачу ускорить темпы работ.
В прошлом году были внесены изменения в регламент работ по содержанию городских территорий, чтобы увеличить общую площадь покоса. Если в 2025 году на муниципальных территориях общего пользования она составляла 700 гектаров (без учёта кратности или периодичности), то в этом сезоне это уже 1130 гектаров. С учётом кратности за сезон эта цифра должна составить около 12 430 гектаров.
