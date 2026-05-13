Двойной скандал на Украине: риски для Зеленского и его режима

В чем обвиняют Ермака
Расследование НАБУ в отношении бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака — продолжение прошлогоднего антикоррупционного скандала, который заставил украинского президента сделать существенные кадровые перестановки во властных структурах.
Осенью 2025 года экс-руководителя офиса Зеленского обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. Его связали с хищениями в «Энергоатоме» и участии в схеме откатов при заключении госконтрактов. На фоне скандала он ушел в отставку. Расследование продолжилось.
Сейчас НАБУ обвиняют Ермака в отмывании 460 млн гривен, что равнозначно 10 млн долларов. По версии правоохранителей, бывший подчиненный Зеленского пытался легализовать деньги через строительство элитных коттеджей в поселке Козин под Киевом.
Ермак, по данным следователей, действовал не один. В схеме был задействован Тимур Миндич — предприниматель, бизнесмен, соратник Зеленского. Осенью 2025 года после того, как он стал фигурантом дела об хищении средств в сфере энергетики, он сбежал в Израиль.
Что про Зеленского рассказала Мендель в интервью Карлсону
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского раскрыла его позицию по проблемным вопросам и рассказала о его секретах.
Так, она заявила, что в марте 2022 года во время переговоров России и Украины в Стамбуле украинский президент был готов согласиться на передачу Донбасса России, чтобы прекратить военную операцию. Мендель обратила внимание, что спустя годы Зеленский перед камерами продолжает утверждать, что не в состоянии отказаться от части территорий.
По словам Мендель, Зеленский — один из тех, кто препятствует заключению мира с Россией и предпринимает шаги для продолжения конфликта на Украине, чтобы обеспечить финансовые поступления. «Завершение для него является политическим самоубийством», — заявила экс-пресс-секретарь.
Мендель также рассказала, что в окружении Зеленского многие подтверждают его наркозависимость. Она отметила, что против президента на Украине не выступают из страха преследования, и подчеркнула, что пропаганду глава киевского режима строит по принципам Геббельса.
Прогнозы экспертов о последствиях скандалов для киевского режима
Политолог-международник Николай Топорнин уверен, что в результате скандалов с делом Ермака и интервью Мендель Зеленский не потеряет свой пост. Эксперт в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что на Украине действует военное положение, которое не предусматривает проведение выборов, чтобы сместить президента.
Топорнин уточнил, что даже если Зеленский добровольно уйдет в отставку, то вместо него, в соответствии с Конституцией, обязанности президента до снятия режима военного положения будет выполнять глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. По словам эксперта, рассчитывать на приход к власти других кандидатов, например, посла Украины в Лондоне и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате выборов сейчас не стоит.
Эксперт допустил, что интервью Мендель могла дать из стремления вернуться в политику, но с другим заказчиком.
По мнению Топорнина, если два скандала и являются частью одной кампании по дискредитированию Зеленского, то она срежиссирована не внешними, а внутренними силами.
Политолог Иван Мезюхо считает, что выпады против Зеленского свидетельствуют о масштабной подготовке к парламентским и президентским выборам.
«Налицо самые настоящие политические конфликты перед очередным избирательным циклом. Выборы действительно могут являться свидетельством того, что украинский конфликт подходит к завершающей стадии или к стадии его заморозки или приостановки», — заявил эксперт «Ленте.ру».
Мезюхо обратил внимание, что пока Зеленского не обвиняют из-за границы, речь идет о внутриполитическом конфликте, а если НАБУ и САП предъявят обвинения президенту Зеленскому, то это уже будет признаком внешнего давления, вероятно, со стороны Белого дома.
«История с предъявлением обвинений Ермаку никак не меняет ситуацию с коррупцией на Украине. На Западе прекрасно знают, как устроена украинская власть. Там имеют представление и о масштабах коррупции в окружении Зеленского. Но до тех пор, пока его команда обеспечивает продолжение войны с РФ, никто не станет делать из этого принципиальную проблему. Все эти расследования, обвинения и публичные скандалы — скорее элемент внутренней борьбы и способ держать украинскую элиту в тонусе», — уточнил он.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что Юлия Мендель раскрыла секреты Владимира Зеленского, потому что вступила в команду бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Политик уточнил, что Мендель рассказала о требованиях Зеленского вести пропаганду в стиле нацистского политика Геббельса и таким образом могла снять с себя обвинения.
«Это бьет по репутации Зеленского капитально. К нему мало кто был так близок, как Мендель. И эти рассказы о наркотиках, о неадекватном поведении украинского президента показывают, какой он негодяй. Например, что он согласился сдать Донбасс в 2022 году», — отметил Олейник.
По мнению собеседника NEWS.ru, в случае, если обвинения в коррупции будут предъявлены Зеленскому, то от украинского президента отвернутся американские союзники, в том числе представители Демократической партии.
«Коррупция есть коррупция. Я думаю, что дело в отношении Ермака — это антикоррупционные снаряды, которые все ближе и ближе ложатся к дому Зеленского», — сказал Олейник.