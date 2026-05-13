Казахстан ожидает замедления товарооборота с Ираном в 2026 году

«Я последний раз называл вам цифру. $450 млн, по-моему, было по итогам 2025 года. По итогам 2026 года, конечно, будут замедления, связанные с конфликтом, который сейчас в Персидском заливе происходит. Но в целом, вообще задача у нас стоит достичь товарооборота, если не ошибаюсь, в $3 млрд. Пока трудно выполнить», — сказал Жумангарин в кулуарах мажилиса в среду.
По информации министра, контракты на поставки заключены, но есть риски оплаты.
«Трейдеры замерли. Самый большой вопрос — это был вопрос оплаты. Практически всегда она производилась через третьи страны. Вопрос в товаре тоже есть, поскольку есть вопросы, связанные с тем, что non-food (непродовольственные) товары находятся под санкциями. И мы обращались, чтобы нам дали возможность поставлять и non-food товары, но пока в этом направлении прорыва нет», — проинформировал глава министерства.