Медведев прокомментировал успешное испытание "Сармата"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, говоря об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», поздравил всех западных «друзей» России, отметив, что теперь они стали еще ближе.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Поздравляю всех западных “друзей” России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса “Сармат”. Теперь вы все стали нам ближе», — написал Медведев на платформе «Макс».
