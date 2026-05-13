«Широкая повестка»: в Госдуме ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

Визит президента США Дональда Трампа в Россию в этом году возможен. Американский лидер может приехать в Москву не только в рамках мирного процесса по Украине, но и с целью обсуждения более широкого круга вопросов, включая космос и экологию. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.