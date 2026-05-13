Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли, что приблизит визит Трампа в Россию

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru заявил, что решение Вашингтона свернуть помощь Украине может приблизить визит президента США Дональда Трампа в Россию. По мнению парламентария, Белый дом должен лишить Киева доступа к разведданным и западным вооружениям.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Путин с Трампом уже встречались, но на американской территории. Ответный визит в Россию логичен. Думаю, все к этому идет. Планируется или нет, предположу, что все-таки он состоится. Это будет означать для всего мира, что отношения США и РФ наладились, по крайней мере на время нахождения Трампа у власти», — заявил собеседник NEWS.ru.

Колесник отметил, что визит президента США должен наглядно показать, что стороны способны договариваться даже в условиях глубоких противоречий. Но, как подчеркнул депутат, американцам следует доказывать свою готовность к переговорам на деле. Конкретные шаги, по его мнению, уже очевидны: речь идет о прекращении работы разведывательных структур и отключении работы Starlink в интересах Украины, а также о полной остановке военных поставок Киеву. Парламентарий особо подчеркнул, что такие решения — вовсе не детали, они напрямую усложняют действия российских военных в зоне СВО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что приглашение российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. 12 мая Трамп допустил, что его визит в Москву возможен в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше