В Госдуме раскрыли, что приблизит визит Трампа в Россию

«Путин с Трампом уже встречались, но на американской территории. Ответный визит в Россию логичен. Думаю, все к этому идет. Планируется или нет, предположу, что все-таки он состоится. Это будет означать для всего мира, что отношения США и РФ наладились, по крайней мере на время нахождения Трампа у власти», — заявил собеседник NEWS.ru.
Колесник отметил, что визит президента США должен наглядно показать, что стороны способны договариваться даже в условиях глубоких противоречий. Но, как подчеркнул депутат, американцам следует доказывать свою готовность к переговорам на деле. Конкретные шаги, по его мнению, уже очевидны: речь идет о прекращении работы разведывательных структур и отключении работы Starlink в интересах Украины, а также о полной остановке военных поставок Киеву. Парламентарий особо подчеркнул, что такие решения — вовсе не детали, они напрямую усложняют действия российских военных в зоне СВО.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что приглашение российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. 12 мая Трамп допустил, что его визит в Москву возможен в рамках урегулирования конфликта на Украине.