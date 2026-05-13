Потенциал взаимовыгодного двустороннего сотрудничества обсудили Красноярский край и Азербайджанская Республика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Развитие сотрудничества между Красноярским краем и Азербайджаном обсудили первый заместитель Губернатора края — руководитель Администрации Губернатора края Сергей Пономаренко и чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в России Рахман Мустафаев.
Главными темами стали текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы расширения торгово-экономических, образовательных и культурных связей.
Сергей Пономаренко подчеркнул, что для развития социально-экономических связей необходима крепкая культурная основа, и рассказал, как в Красноярском крае на системной основе много лет выстраивают межнациональный диалог.
«У нас на территории края проживает 169 народов. Живём достаточно мирно на берегах Енисея, поддерживаем этот мир и согласие. Мы одними из первых в стране стали реализовывать программу поддержки национально-культурных автономий: закладываем на это средства в бюджете, помогаем финансировать национальные праздники. Мы создали Дом дружбы народов, где базируются национальные культурные автономии и проводятся межнациональные мероприятия», — сказал он.
Азербайджанская сторона отметила, что визит носит ознакомительный и практический характер. Красноярский край обладает большим экономическим потенциалом, поэтому сотрудничество между республикой и регионом должно выйти на новый уровень.
«Красноярский край — один из ведущих регионов России по экономическому и туристическому потенциалу. Это географический центр России и центр Азии. Есть огромный смысл в том, что мы обсуждаем сегодня вопросы активизации связей между Азербайджаном и Красноярским краем. Долгие годы здесь не было азербайджанских представителей, а потенциал взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и краем огромный, поэтому мы приняли решение обсудить вопросы активизации диалога и сотрудничества — в торгово-экономической сфере, инвестициях, гуманитарных и культурных контактах», — сказал Рахман Мустафаев.
Стороны также обсудили участие краевых предприятий в азербайджанских выставках. Посол выступил с инициативой провести среди студентов красноярских вузов конкурс на лучшее сочинение о сотрудничестве с Азербайджаном — победитель получит недельную поездку в республику. Кроме того, представители края пригласили азербайджанскую делегацию посетить международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», который ежегодно проходит в Шушенском.
Делегация Азербайджанской Республики находится с визитом в Красноярске с 10 мая. За это время гости встретились с предпринимательским сообществом края и активом азербайджанской национально-культурной автономии, приняли участие в концерте, посвящённом 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и Году единства народов России, а также возложили цветы к Мемориалу Победы в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.