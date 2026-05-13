Anadolu: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров

Иран отказывается от возобновления переговоров с Соединенными Штатами, пока не будут выполнены пять условий по «укреплению доверия».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Hosein Charbaghi/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкое информагентство Anadolu Ajansi со ссылкой на иранское агентство Fars сообщает, что Тегеран считает эти пять условий «минимальными гарантиями», необходимыми для начала любых новых переговоров с Вашингтоном.

Иран требует от США:

  • прекращения боевых действий на всех фронтах, особенно в Ливане;
  • отмену антииранских санкций;
  • разблокирование замороженных иранских активов;
  • компенсацию военного ущерба;
  • признание суверенных прав Ирана на Ормузский пролив.

Согласно Fars, Иран выдвинул эти условия в ответ на предложение США из 14 пунктов. В Тегеране сочли это предложение «полностью односторонним»: оно, по словам иранских властей, призвано помочь Вашингтону достичь путем переговоров целей, которые США не смогли достичь во время войны.

Иран также проинформировал пакистанских посредников о том, что сохранение американской военно-морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе на фоне продленного режима прекращения огня усиливает недоверие Тегерана к переговорам с Вашингтоном.

