В Госдуме отреагировали на проведение учений НАТО в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящих совместных учениях с альянсом еще в марте. Тогда он подчеркнул, что Белград не забыл бомбардировки Югославии 1999 года, «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет» и планирует углублять тактическое и стратегическое партнерство с НАТО, при этом не разрушая взаимодействие с Россией и Китаем.