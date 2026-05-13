В Госдуме отреагировали на проведение учений НАТО в Сербии

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI назвал ошибкой решение Сербии проводить на своей территории учения НАТО.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«То, что они проводят на территории свои учения НАТО — сломали их, на деньгах они попались, на санкциях, на желании заработать», — заявил собеседник RTVI.

Колесник подчеркнул, что в рамках маневров планируется отработка тактики, методов и процедур, характерных для миротворческих операций. Депутат напомнил, что часто такие операции НАТО завершаются войнами. Он высказал мнение, что Сербия, позволив провести на своей территории учения альянса, сделала ошибку — ей следовало воздержаться от сотрудничества с военным блоком.

По словам Колесника, с одной стороны, сербские власти демонстрируют «какую-то лояльность» по отношению к России, но одновременно на их территории действуют страны НАТО.

«У России только два союзника — армия и флот. Из этого исходим. Братский народ… У нас братских народов — полмира. Никаких братских народов — есть интересы России, и вот их надо отстаивать», — резюмировал парламентарий.

О том, что Сербия впервые в своей истории проведет совместные военные учения с НАТО, сербское Министерство обороны сообщило 12 мая. В маневрах задействованы около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следят наблюдатели из нескольких стран Североатлантического альянса, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Местом проведения учений НАТО-Сербия стал полигон Боровац недалеко от города Буяновац на юге страны. Маневры продлятся до 23 мая. Как заявлено официально, основная задача — обмен опытом между военными.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящих совместных учениях с альянсом еще в марте. Тогда он подчеркнул, что Белград не забыл бомбардировки Югославии 1999 года, «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет» и планирует углублять тактическое и стратегическое партнерство с НАТО, при этом не разрушая взаимодействие с Россией и Китаем.

