Эксперт представил четыре сценария развития ситуации на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул условия для начала нового раунда переговоров с США. Тегеран призывает завершить войну на всех фронтах, особенно в Ливане, снять антииранские санкции, разморозить иранские средства, компенсировать ущерб от боевых действий и признать право Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Как отмечает Сухов, главная особенность нынешнего момента состоит в том, что ни одна из сторон не получила решающего преимущества.
США нанесли Ирану серьезный ущерб и показали готовность контролировать Ормузский пролив силовым способом. Иран, в свою очередь, не был сломлен. Он сохранил значительную часть ракетного потенциала, удержал управляемость системы и получил возможность затягивать переговоры.
Собеседник Новостей Mail рассматривает четыре сценария развития событий на Ближнем Востоке. Наиболее вероятный, на его взгляд, вариант — не большая война, а длительное состояние сдерживаемого конфликта.
США будут усиливать давление, демонстрировать военную готовность, сопровождать суда, расширять санкционные и морские ограничения. Иран будет избегать прямого перехода к полномасштабной войне, но продолжит показывать, что способен угрожать судоходству, инфраструктуре Персидского залива и американским объектам в регионе.
Эта модель не дает быстрого взрыва, но создает риск ошибки, случайного удара или неверной оценки намерений противника.
Сухов считает, что нельзя исключать и второй сценарий — ограниченную региональную эскалацию конфликта. Местом действия он называет Ормузский пролив — здесь могут быть предприняты атаки на танкеры, удары по портам, нефтегазовым объектам, системам ПВО или американским базам.
В этом случае конфликт не обязательно перейдет в большую войну, но может резко повысить цену кризиса для стран Залива.
Также, по мнению Сухова, на Ближнем Востоке возможно и частичное политическое урегулирование конфликта. Эксперт считает, что шанс достичь договоренностей появится в случае, если Вашингтон и Тегеран признают невозможность быстрого принуждения друг друга. Однако такое урегулирование не будет полноценным миром, отмечает он.
Скорее это будет временная сделка о правилах сдерживания: ограничение атак, частичное восстановление судоходства, отдельные послабления по санкциям, технические договоренности по ядерной программе и гарантии против расширения войны.
Четвертый сценарий связан с внутренним кризисом. Сухов поясняет, что принятие решений в Иране осложнено тем, что система власти стала менее централизованной. Вопрос войны и переговоров проходит через несколько «центров силы»: аппарат верховного лидера, КСИР, Совет национальной безопасности, правительство, МИД и религиозные центры. Это, по словам эксперта, замедляет дипломатический процесс и делает поведение Тегерана менее предсказуемым.
Если морская блокада, экономическое давление и военные потери начнут разрушать внутренний баланс, внутри иранской системы может усилиться борьба между сторонниками переговоров и сторонниками жесткой линии.
По мнению собеседника Новостей Mail, такая ситуация не обязательно приведет к смене режима, но может резко осложнить любые договоренности. Израиль в этой конфигурации будет стремиться не допустить восстановления иранского военного потенциала. Но и для Израиля большая региональная война несет высокие риски, поэтому его действия, скорее всего, будут направлены на точечное ослабление Ирана и его союзников, говорит эксперт.
Таким образом, ближайший этап ближневосточного кризиса определяется не вопросом «война или мир», а тем, насколько долго стороны смогут удерживать конфликт в ограниченных рамках, резюмирует Сухов.
Наиболее вероятен сценарий затяжного изматывания: перемирие сохраняется, переговоры продолжаются, давление растет, локальные удары остаются возможными. Это временно удерживаемый кризис, в котором каждая сторона старается не проиграть раньше другой.
Ранее сообщалось, что сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви требует от США решительных действий против Тегерана. По его мнению, глава Белого дома должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана.