Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем

Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 18 апреля сообщил о гибели 3468 человек в ходе боевых действий.
«Имеющиеся у нас данные по погибшим — это 3483 человека», — цитирует Керманпура иранский телеканал SNN.
По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана,. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
