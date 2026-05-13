«Единая Россия» выступает против излишней цензуры в сфере искусства

«Единая Россия» считает возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений неоправданными и чрезмерными. Об этом сообщается на официальном сайте политической партии.
Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков — не повод запрещать всё, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях, подчеркнул член Генсовета партии, заместитель геннерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
«Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезании сцен из фильмов. Причём речь часто идёт и о классике — произведениях, относящихся к золотому фонду российской культуры. “Единая Россия” выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке».
Такие случаи, по словам Поддубного, возникают из-за перегибов в ряде ведомств и на местах. Из-за того, что практика вступает в конфликт со здравым смыслом.
«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — пояснил Евгений Поддубный.
Необходим взвешенный и тонкий подход, уверен он.
«Нужно дать больше возможностей профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений, кинофильмов высказать свою позицию и избавить российскую культуру от разного рода излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей, связанных с распространением литературы, кино и музыки», — подчеркнул член Генсовета «Единой России».
Напомним, что «Единая Россия» не поддержала предложение о регулировании проведения фотосессий с новорожденными.