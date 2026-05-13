Отсрочка от армии в Казахстане: Министерство обороны обратилось к призывникам

В Минобороны рассказали о процессе цифровизации системы воинского учета и призыва. Повестки сейчас направляются не только в бумажном формате, но и через SMS, личный кабинет на портале eGov и приложение eGov Mobile.
«Это позволяет быстрее информировать призывников и снижает риск пропуска уведомлений. Система интегрирована с государственными базами данных, поэтому сведения об образовании, семейном положении, месте работы и регистрации автоматически подтягиваются из информационных систем госорганов. Благодаря этому сокращается количество документов и упрощается процесс постановки на учет. Призывники могут проверить свой статус, наличие отсрочки и необходимость явки в военкомат. В перспективе система будет работать в проактивном формате — уведомления и информация о статусе будут поступать автоматически», — отметили в министерстве.
Отдельно Минобороны обратилось к студентам. Отмечается, что при очном обучении в казахстанском вузе отсрочка предоставляется на весь период обучения, однако рекомендуется дополнительно убедиться, что данные переданы в местные органы военного управления, либо предоставить справку с места учебы. Для студентов зарубежных вузов отсрочка также возможна, но только при наличии официальных подтверждающих документов. При этом обучение за границей не освобождает от обязанностей по воинскому учету — взаимодействие с местным органом военного управления осуществляется самостоятельно. А с программами foundation решение зависит от статуса программы и рассматривается индивидуально.
«Рекомендуем заранее проверять актуальность отсрочки, особенно в период каникул и временного пребывания в стране, чтобы избежать осложнений во время призывной кампании», — заявили в министерстве.