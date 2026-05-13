Отсрочка от армии в Казахстане: Министерство обороны обратилось к призывникам

Отдельно Минобороны обратилось к студентам. Отмечается, что при очном обучении в казахстанском вузе отсрочка предоставляется на весь период обучения, однако рекомендуется дополнительно убедиться, что данные переданы в местные органы военного управления, либо предоставить справку с места учебы. Для студентов зарубежных вузов отсрочка также возможна, но только при наличии официальных подтверждающих документов. При этом обучение за границей не освобождает от обязанностей по воинскому учету — взаимодействие с местным органом военного управления осуществляется самостоятельно. А с программами foundation решение зависит от статуса программы и рассматривается индивидуально.