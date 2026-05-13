Свердловский губернатор открыл новую детскую поликлинику

Губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл новую детскую поликлинику в Серове. Медучреждение рассчитано на 19 тысяч пациентов и 500 посещений в смену. Здесь могут получать помощь жители Сосьвы, поселка Гари, Новой Ляли и Верхотурья. Отмечается, что новая поликлиника в 10 раз больше предыдущей.