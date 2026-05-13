NYT: Иран восстановил доступ почти ко всем ракетным базам после ударов США

Иран восстановил оперативный доступ к большинству своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива и почти ко всем подземным хранилищам ракет и пусковых установок. Это доказывает, что вооруженные силы Ирана остаются намного сильнее, чем утверждает президент США Дональд Трамп, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что заявления администрации Трампа о разрушенной иранской армии резко контрастируют с тем, что американские спецслужбы сообщают политикам за закрытыми дверями. Судя по засекреченным оценкам на начало мая, Иран восстановил доступ к большинству ракетных объектов, пусковых установок и подземных сооружений.

Наибольшую тревогу у американских чиновников вызывает то, что Иран вновь получил доступ к 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива. Это может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим через узкий пролив, поясняет NYT.

Более того, как выяснила военная разведка США, Иран сохранил около 70% мобильных пусковых установок по всей стране и примерно 70% довоенных ракетных запасов, включая дальнобойные баллистические ракеты и крылатые ракеты меньшей дальности.

По данным разведки, Иран восстановил доступ примерно к 90% подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. Сейчас они функционируют «частично или полностью», говорится в статье.

NYT подчеркивает, что последние выводы американской разведки опровергают заявления Трампа и министра обороны США Пита Хегсета о том, что иранская военная мощь «уничтожена» и «больше не представляет угрозы».

Полученные разведданные указывают на трудности, с которыми столкнется администрация Трампа в случае возобновления боевых действий против Ирана.

Согласно NYT, США уже исчерпали запасы многих критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики Patriot и ракеты наземного базирования Precision Strike и ATACMS. По сведениям газеты, США за 40 дней войны против Ирана израсходовали около 1100 крылатых ракет-невидимок большой дальности, что близко к общему количеству, остающемуся в американском арсенале. Американские военные выпустили более 1000 ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое Пентагон закупает за год, и более 1300 ракет-перехватчиков Patriot, что составляет более двух лет производства при темпах 2025 года.

На пополнение этих запасов уйдут годы, а не месяцы, так как невозможно нарастить производство ракетных двигателей такими темпами, которые требует Трамп, предупреждает издание.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
