NYT: Иран восстановил доступ почти ко всем ракетным базам после ударов США

В статье говорится, что заявления администрации Трампа о разрушенной иранской армии резко контрастируют с тем, что американские спецслужбы сообщают политикам за закрытыми дверями. Судя по засекреченным оценкам на начало мая, Иран восстановил доступ к большинству ракетных объектов, пусковых установок и подземных сооружений.
Наибольшую тревогу у американских чиновников вызывает то, что Иран вновь получил доступ к 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива. Это может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим через узкий пролив, поясняет NYT.
По данным разведки, Иран восстановил доступ примерно к 90% подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. Сейчас они функционируют «частично или полностью», говорится в статье.
NYT подчеркивает, что последние выводы американской разведки опровергают заявления Трампа и министра обороны США Пита Хегсета о том, что иранская военная мощь «уничтожена» и «больше не представляет угрозы».
Согласно NYT, США уже исчерпали запасы многих критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики Patriot и ракеты наземного базирования Precision Strike и ATACMS. По сведениям газеты, США за 40 дней войны против Ирана израсходовали около 1100 крылатых ракет-невидимок большой дальности, что близко к общему количеству, остающемуся в американском арсенале. Американские военные выпустили более 1000 ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое Пентагон закупает за год, и более 1300 ракет-перехватчиков Patriot, что составляет более двух лет производства при темпах 2025 года.
На пополнение этих запасов уйдут годы, а не месяцы, так как невозможно нарастить производство ракетных двигателей такими темпами, которые требует Трамп, предупреждает издание.