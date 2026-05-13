NYT: Иран восстановил доступ почти ко всем ракетным базам после ударов США

Согласно NYT, США уже исчерпали запасы многих критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики Patriot и ракеты наземного базирования Precision Strike и ATACMS. По сведениям газеты, США за 40 дней войны против Ирана израсходовали около 1100 крылатых ракет-невидимок большой дальности, что близко к общему количеству, остающемуся в американском арсенале. Американские военные выпустили более 1000 ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое Пентагон закупает за год, и более 1300 ракет-перехватчиков Patriot, что составляет более двух лет производства при темпах 2025 года.