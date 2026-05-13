Омичей предупредили о звуках артиллерийской стрельбы

Жителей омского пригорода предупредили о грядущих гидровыстрелах.

Источник: SuperOmsk.ru

В границах Пушкинского сельского поселения Омского района в четверг, 14 мая 2026 года, ожидаются испытания специализированной техники в формате гидровыстрела, следует из официального сообщения местной администрации.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа по ремонту техники САУ (самоходных артиллерийских установок) на территории Министерства обороны, в районе бетонной дороги (в поселке Хвойный), 14.05.2026 года будут проводиться испытания стрельбой (гидровыстрел)», — пояснили в администрации муниципального образования.

Каких-либо дополнительных инструкций для населения на период проведения испытаний, равно как и сведений об их продолжительности, не представлено.

Стоит отметить, что подобные испытания в границах поселка Хвойный проводились и ранее. В частности, они анонсировались в течение трех дней во второй половине августа 2025 года. На той же территории они проходили также чуть ранее, в конце мая 2025 года, вызвав некоторый ажиотаж в социальных сетях.

Напомним, одной из отличительных особенностей испытаний является их громогласность. Собственно, этим фактором, видимо, и обосновано обязательное официальное предупреждение.