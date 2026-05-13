NYT: США экономили бомбы в Иране, сохраняя запасы для потенциальных войн в Азии

По их информации, ВС США использовали некоторое количество таких боеприпасов, однако американские военные стратеги столкнулись с «трудным выбором» при планировании операций из-за ограниченного запаса противобункерных бомб. Их дефицит заставил Пентагон прибегнуть к ударам по входам в подземные объекты вместо их полного уничтожения. Собеседники издания из числа американских чиновников уточнили, что такие удары наносились с переменным успехом.
Газета отмечает, что, по данным разведки, Иран сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала, а также восстановил доступ к 30 из 33 мест расположения ракет вдоль Ормузского пролива и примерно к 90% подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. Эти данные идут вразрез с заявлениями американской администрации о «разгроме» иранской армии. Кроме того, они показывают, что в Белом доме и Пентагоне недооценили стойкость Ирана и его способность к восстановлению, которая заставила союзников США усомниться в целесообразности войны.
В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 тыс. дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Позднее демократ в комитете по делам ВС Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что война в Иране привела к нехватке высокоточных боеприпасов у ВС США во всех регионах мира.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.