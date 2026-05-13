И. Метшин: «Стремиться к лидерству и уважать партнеров — это не противоречие. В этом мы видим залог устойчивого развития»

Мэр Казани отметил, что развитие горизонтальных гуманитарных связей становится важным инструментом укрепления доверия между государствами и поиска совместных решений глобальных проблем.
«Опыт Казани показывает, что участие муниципалитетов в народной дипломатии может внести серьезный вклад в многополярную систему международных отношений», — сказал он.
Ильсур Метшин назвал Казань одним из ключевых культурно-гуманитарных центров взаимодействия России со странами исламского мира. Он напомнил, что столица Татарстана участвует в работе Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Мэр отметил, что международные связи Казани с исламскими странами укреплялась на протяжении последних лет. В 2022 году, в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, город был объявлен Молодежной столицей ОИС и принял Глобальный молодежный саммит. В 2024 году в столице Татарстана прошла V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии», по итогам которой духовные лидеры мусульманских стран БРИКС приняли резолюцию об укреплении гуманитарных связей. В 2026 году Казань получила статус культурной столицы исламского мира.
По словам Ильсура Метшина, активное взаимодействие с исламскими странами демонстрирует общность подходов к вопросам сохранения многоконфессиональности, защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и развития молодежных обменов.
«В условиях изменений старых глобальных настроек и формирования реальной многополярности именно эти векторы задают очертания будущего мироустройства. Мы долго жили по западным калькам. Но у нас есть свое колоссальное наследие и богатый опыт, которым мы не вправе пренебрегать», — заявил мэр.
Отдельное внимание глава города уделил международной деятельности Казани в рамках Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, учрежденной в 2024 году. Он напомнил, что именно в Казани прошел Международный форум мэров городов стран БРИКС+, ставший площадкой для развития межмуниципального сотрудничества.
Ильсур Метшин рассказал о расширении партнерских отношений с различными городами исламского мира. Так, в апреле этого года на полях Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» было подписано соглашение об установлении побратимских отношений с Бишкеком.
Кроме того, Казань развивает гуманитарные проекты с городами Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве примера мэр привел участие спортсменов из Алматы и Астаны в международном турнире Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе» среди людей с синдромом Дауна, который прошел в Казани в июне 2025 года.
Отдельный блок выступления был посвящен сотрудничеству с Ираном. Ильсур Метшин подчеркнул, что взаимодействие с иранскими муниципалитетами является частью стратегического партнерства между Россией и Ираном. Он напомнил, что в 2025 году в Казанском Кремле проходила выставка, посвященная культурному наследию и архитектуре Шираза, а в этом году аналогичную экспозицию о Казани планируется открыть в Иране.
«Сейчас иранские города находятся в трудном положении. Мы на связи с мэрами Тегерана, Тебриза, Исфахана, Шираза. Россияне активно присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Ирана, не остались в стороне и казанские предприятия», — сообщил Ильсур Метшин.
Говоря о взаимодействии с Турцией, Метшин отметил, что у Казани действуют соглашения о побратимстве с Эскишехиром, Стамбулом, Антальей и Анкарой, а также достигнута договоренность о сотрудничестве с Газиантепом. Кроме того, столица Татарстана поддерживает отношения с Бурсой, Бодрумом, Измиром, Коньей и Шанлыурфой.
По словам мэра, между городами регулярно проходят фестивали, концерты, школьные обмены и культурные мероприятия. Он также напомнил, что менее месяца назад в Казани состоялся V Международный форум «Добрая Казань. Инклюзия как норма», объединивший около 300 экспертов, общественников и представителей власти. Почетным гостем форума стал руководитель турецкого Фонда обучения и защиты детей с нарушениями интеллектуального развития Джахит Коркмаз.
«Одним из ключевых факторов интереса и доверия к Казани является поликонфессиональность и многонациональность нашего города. В гармонии здесь проживают представители более 115 национальностей. Мы многие годы последовательно реализуем масштабные проекты, направленные на сохранение, развитие и популяризацию культуры народов, проживающих в столице Татарстана», — сказал глава города.
Он также отметил успех Юношеского фестиваля БРИКС, прошедшего в Казани в 2025 году. Участниками фестиваля стали 150 победителей олимпиад по математике и информатике из 35 городов 13 стран, включая Египет, Индонезию, Иран, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
«Таким образом, в условиях новой парадигмы гуманитарные инициативы становятся неотъемлемой частью внешней политики, направленной на укрепление связей между народами. В ситуации глобальных вызовов такие усилия необходимы для построения мира на основе взаимопонимания и уважения», — подчеркнул Ильсур Метшин.
Завершая выступление, мэр Казани сообщил, что в 2026 году Казань примет пятый саммит «Россия — АСЕАН». По его словам, в рамках мероприятия планируется проведение рабочих встреч, направленных на расширение взаимодействия между муниципалитетами разных стран.
«Татарстан служит ярким примером бережного отношения к своему историческому и культурному наследию и вместе с тем устремлен в будущее, стараясь быть в авангарде технологического прогресса. Быть современным и чтить традиции, стремиться к лидерству и уважать партнеров — это не противоречия. В этом мы видим залог устойчивого развития», — завершил мэр Казани.
Напомним, в Казани в эти дни проходит XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В 2026 году площадка стала крупнейшей за всю историю проведения: участие в форуме подтвердили представители 103 стран.