И. Метшин: «Стремиться к лидерству и уважать партнеров — это не противоречие. В этом мы видим залог устойчивого развития»

Мэр отметил, что международные связи Казани с исламскими странами укреплялась на протяжении последних лет. В 2022 году, в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, город был объявлен Молодежной столицей ОИС и принял Глобальный молодежный саммит. В 2024 году в столице Татарстана прошла V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии», по итогам которой духовные лидеры мусульманских стран БРИКС приняли резолюцию об укреплении гуманитарных связей. В 2026 году Казань получила статус культурной столицы исламского мира.