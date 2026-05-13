Independent: Испания выступила за создание единой армии Евросоюза на фоне нестабильности в США

Альбарес заявил, что европейцы должны быть готовы к тому, что такие страны, как Россия, в какой-то момент «решатся проверить», придут ли США на помощь Европе после нескольких месяцев нападок Дональда Трампа на членов НАТО, пишет британское издание The Independent.
Мы не можем просыпаться каждое утро, задаваясь вопросом: что США собираются делать дальше? Если НАТО больше не обеспечивает безопасность, которая была раньше … тогда мы, европейцы, должны делать больше.
Испанский министр убежден, что независимая оборона не подорвет НАТО.
Нам нужны европейские вооруженные силы, общий оборонный потенциал. США делают свою армию все сильнее и сильнее, и никто не думает, что это ослабляет НАТО.
При этом Альбарес заявил, что США остаются «историческим естественным» союзником европейцев и в НАТО нужны как европейцы, так и американцы. Но он призвал европейцев признать, что у администрации Трампа «новое видение и новые идеи о трансатлантических отношениях».
Independent напоминает, что в мае Трамп анонсировал планы вывода 5000 американских военнослужащих из Германии после того, как канцлер Фридрих Мерц заявил, что иранцы «унижают» США на переговорах о прекращении войны. А напряженность между союзниками по НАТО усилилась после того, как США обвинили европейские страны в нежелании поддержать их военную кампанию против Ирана и помочь с деблокадой Ормузского пролива.
Согласно статье, Испания остается самым ярым критиком войны Трампа на Ближнем Востоке, считая ее «абсурдной, жестокой и незаконной».