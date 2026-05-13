Политолог раскрыл главную цель поездки Трампа в Китай

Эксперт отметил, что для Трампа очень важны отношения с Китаем, потому что КНР — это будущая гипердержава, главный стратегический противник США.
Если Китай будет играть только по своим правилам, то США обречены стать второсортной державой. Поэтому задача Трампа — продавить Китай, чтобы тот принял американские правила игры, а следовательно, стал не ведущей, а ведомой державой.
Для Трампа важно выровнять изменившийся за последние годы торговый баланс, отметил собеседник Новостей Mail.
Ему хочется «прогнуть» Китай именно в торговле, потому что в экономической сфере в США сегодня не все так радужно и перспективно.
Эксперт констатирует, что США не хотят «оставаться на обочине» в то время, как Китай наращивает темпы по ряду направлений.
По мнению Блохина, Трамп стаивит перед собой задачу затормозить экономический рост Китая и пытается сделать это с помощью торговых войн, санкций и тарифов.
При этом эксперт не исключает, что во время визита в Китай Трамп попытается продемонстрировать силу. Несмотря на то, что Китай по многим показателям превосходит США, Америка сохраняет сильные позиции в военно-политической сфере, поясняет собеседник Новостей Mail.
Пока США удерживают здесь лидирующие позиции, они пытаются с надавить на Китай, усилив тем самым свою переговорную позицию.
13 мая президент США Дональд Трамп отправился в Пекин. Государственный визит американского президента продлится до 15 мая включительно. Накануне Китай озвучил темы, которые не хочет обсуждать с США. В их числе: «Тайваньский вопрос», «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».