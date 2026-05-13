Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл главную цель поездки Трампа в Китай

Президент США Дональд Трамп попытается продавить Китай, навязать ему американские правила игры. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что для Трампа очень важны отношения с Китаем, потому что КНР — это будущая гипердержава, главный стратегический противник США.

Если Китай будет играть только по своим правилам, то США обречены стать второсортной державой. Поэтому задача Трампа — продавить Китай, чтобы тот принял американские правила игры, а следовательно, стал не ведущей, а ведомой державой.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Для Трампа важно выровнять изменившийся за последние годы торговый баланс, отметил собеседник Новостей Mail.

Ему хочется «прогнуть» Китай именно в торговле, потому что в экономической сфере в США сегодня не все так радужно и перспективно.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Эксперт констатирует, что США не хотят «оставаться на обочине» в то время, как Китай наращивает темпы по ряду направлений.

КНР впервые обогнала США по паритету покупательной способности в 2014 году. По данным МВФ, ВВП Китая по ППС составил тогда 17,632 трлн долларов, а США — 17,416 трлн долларов.

По мнению Блохина, Трамп стаивит перед собой задачу затормозить экономический рост Китая и пытается сделать это с помощью торговых войн, санкций и тарифов.

При этом эксперт не исключает, что во время визита в Китай Трамп попытается продемонстрировать силу. Несмотря на то, что Китай по многим показателям превосходит США, Америка сохраняет сильные позиции в военно-политической сфере, поясняет собеседник Новостей Mail.

Пока США удерживают здесь лидирующие позиции, они пытаются с надавить на Китай, усилив тем самым свою переговорную позицию.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

13 мая президент США Дональд Трамп отправился в Пекин. Государственный визит американского президента продлится до 15 мая включительно. Накануне Китай озвучил темы, которые не хочет обсуждать с США. В их числе: «Тайваньский вопрос», «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше