Губернатор Самарской области встретился с министром строительства РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. Речь шла о строительстве жилья и целях нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В прошлом году в регионе появилось 1,66 млн кв. м жилого фонда. С 2019 года по программе переселения вместо аварийного жилья новые квартиры получили 24,85 тысяч человек», — рассказал глава региона.
Всего в 2025-м было расселено 400,24 тысяч кв. м аварийных домов. Также стороны обсудили благоустройство, модернизацию коммунальной системы и ход восстановительных работ в Снежном.
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.