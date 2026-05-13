Правительство Петербурга поддерживает строительство двух новых башен Газпрома

«Когда мы с вами на кораблике по Неве идем, мы видим имперский город. Дальше мы видим советский город. Когда приближаемся к заливу, видим Петербург XXI века: Лахта-центр, стадион, вантовый мост. Строительство, не буду лукавить, двух этих башен правительство города поддерживает. Это отвечает нашей логике развития города как мегаполиса XXI века. Надо не забывать, что кроме рабочих мест, это еще и налоговые поступления в бюджет. Это серьезный вклад в экономику города», — заявил с трибуны парламента Александр Беглов. По мнению губернатора, две башни внесут в развитие города «определенный элемент», не нарушая законов и правил. Александр Беглов отметил, что территорию Лахты и дальше планируют развивать как современный мегаполис.