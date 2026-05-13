В Кремле объяснили, какое решение Зеленского может открыть путь к переговорам

«Чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как уже говорил Путин в июне уже позапрошлого года, выступая перед МИД, Зеленский должен отдать приказ ВС Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня и стороны могут приступить к переговорам, которые будут очень сложными и содержать много важных деталей», — сказал Песков.