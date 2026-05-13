Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 мая: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, публикуем пересказ основных заявлений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Чтобы Москва и Киев могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть регионы РФ.

Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом будут очень сложными и содержащими большое количество деталей.

Россия в постоянном контакте с американцами по украинскому урегулированию, через США ведется обмен информацией с Украиной.

Россия уведомляет о таких пусках, как вчерашние испытания «Сармата».

Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением, работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся накануне пуск «Сармата».

Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску ракетного комплекса «Сармат», это очень важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед.

У России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов, полезных компаниям обеих стран.

13 мая Владимир Путин встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.

Также в среду глава государства вручит орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
