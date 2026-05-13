Чтобы Москва и Киев могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть регионы РФ.
Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами.
Полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом будут очень сложными и содержащими большое количество деталей.
Россия в постоянном контакте с американцами по украинскому урегулированию, через США ведется обмен информацией с Украиной.
Россия уведомляет о таких пусках, как вчерашние испытания «Сармата».
Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением, работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой.
Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся накануне пуск «Сармата».
Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску ракетного комплекса «Сармат», это очень важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед.
У России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов, полезных компаниям обеих стран.
13 мая Владимир Путин встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.
Также в среду глава государства вручит орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику.