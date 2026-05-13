Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сармату» виза не нужна"

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это девиз самой мощной российской межконтинентальной ракеты.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это девиз самой мощной российской межконтинентальной ракеты.

Её успешные итоговые испытания состоялись 12 мая. До конца 2026 года она встанет на вооружение ракетных войск России.

Производят «Сармат» в Красноярске. Мощь её невероятна даже внешне.

Президент России Владимир Путин, выслушав доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты «Сармат», заявил:

«Мы начали работу над ним в 2011 году, в 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и “Сармата”, были публично анонсированы. Напомню, о чём тогда шла речь и в чём преимущество нашей новейшей системы.

Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.

Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство".

Слова Президента России сообщил сайт Кремля Kremlin.ru.

16+