«Сармату» виза не нужна"

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это девиз самой мощной российской межконтинентальной ракеты.
Её успешные итоговые испытания состоялись 12 мая. До конца 2026 года она встанет на вооружение ракетных войск России.
Производят «Сармат» в Красноярске. Мощь её невероятна даже внешне.
Президент России Владимир Путин, выслушав доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты «Сармат», заявил:
«Мы начали работу над ним в 2011 году, в 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и “Сармата”, были публично анонсированы. Напомню, о чём тогда шла речь и в чём преимущество нашей новейшей системы.
Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство".
Слова Президента России сообщил сайт Кремля Kremlin.ru.
