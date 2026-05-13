Эксперт объяснил, почему США не будут арестовывать Зеленского

Директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский в беседе с ИС «Вести» заявил, что США не пойдут на арест Владимира Зеленского. Вместо этого, по его словам, стоит ждать компрометирующих утечек через прессу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт назвал такой метод классическим инструментом спецслужб для корректировки политической обстановки.

«Арестовать нет, он им нужен. Он все-таки имеет и политическое, и символическое значение для его евроатлантических патронов», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».

Войтоловский предположил, что в ближайшее время в СМИ появится информация, способная нанести урон репутации украинского лидера.

Он также отметил, что у американских спецслужб, вероятно, есть серьезное досье на руководство Украины, включая Зеленского. Эти данные могут использовать для дискредитации, но не для официальных обвинений или ареста.

Ранее агентство Associated Press выразило мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в неловком положении из-за обвинения, предъявленного экс-главе его офиса Андрею Ермаку. В материале подчеркивается, что расследование создает напряженный фон для Киева на международной арене. Предъявленные претензии бьют по имиджу президента. Зеленский активно лоббирует евроинтеграцию, и любой внутренний скандал может подорвать доверие к его команде со стороны западных партнеров.

