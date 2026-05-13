Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума приняла закон об использовании армии за рубежом для защиты россиян

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

В поддержку законодательной инициативы проголосовал 381 депутат (84,7%). Воздержавшихся и выступивших против не было.

Документ пока не принят парламентом окончательно: его должен утвердить Совет Федерации, затем он поступит на подписание президенту.

Согласно законопроекту, Вооруженные силы по решению главы государства могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН.

Также по решению президента необходимые меры по защите граждан будут принимать органы власти России в пределах своих полномочий.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше