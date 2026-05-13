Путин подписал указ: кто получит отсрочку от армии

Президент России Владмир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для курсантов МЧС. Документ опубликован 12 мая 2026 года.
Право на отсрочку получат не более 200 человек в год. Условия: очная форма обучения, должность курсанта, зачисление сразу после среднего профобразования. Профиль должен совпадать.
Льгота действует в вузах, подведомственных МЧС России. При этом отмечается, что отсрочка не автоматическая. Нужно строго соответствовать всем критериям указа. Тем, кто планирует учебу в МЧС, стоит заранее уточнить детали в военкомате и приемной комиссии, — пишет РИА.
Документ уже вступил в силу.
Ранее сообщалось, что волгоградцев могут призвать на сборы резервистов.
