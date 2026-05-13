Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ: кто получит отсрочку от армии

Каждый год такую отсрочку будут получать 200 человек.

Президент России Владмир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для курсантов МЧС. Документ опубликован 12 мая 2026 года.

Право на отсрочку получат не более 200 человек в год. Условия: очная форма обучения, должность курсанта, зачисление сразу после среднего профобразования. Профиль должен совпадать.

Льгота действует в вузах, подведомственных МЧС России. При этом отмечается, что отсрочка не автоматическая. Нужно строго соответствовать всем критериям указа. Тем, кто планирует учебу в МЧС, стоит заранее уточнить детали в военкомате и приемной комиссии, — пишет РИА.

Документ уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, что волгоградцев могут призвать на сборы резервистов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше