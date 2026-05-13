Глава МИД Кубы предупредил о гуманитарной катастрофе из-за агрессии США

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова. Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, отметив, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.