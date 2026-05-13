СМИ: к военному пакту Пакистана и Саудовской Аравии могут присоединиться Турция и Катар

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Турция и Катар являются «вероятными кандидатами» для присоединения к действующему военному пакту Пакистана и Саудовской Аравии и параллельным соглашениям.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Асифа, этот шаг направлен на создание более широкой платформы сотрудничества между «государствами-единомышленниками» для укрепления региональной стабильности и коллективной безопасности, сообщает иорданский новостной портал Al Bawaba News.

Турция и Катар, вероятно, присоединятся к оборонному соглашению Пакистана и Саудовской Аравии… Страны объединяют усилия для достижения и поддержания мира в регионе. Для этого нужна новая платформа.

Хаваджа Мухаммад Асиф
министр обороны Пакистана

Первоначальное Соглашение о стратегической взаимной обороне (SMDA) было подписано в Эр-Рияде 17 сентября 2025 года премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Сальманом Аль Тани. Оно закрепляет многолетнее военное сотрудничество, включая совместную подготовку, координацию обороны и меры безопасности.

Его ключевой пункт устанавливает, что нападение на любую из стран будет рассматриваться как нападение на обе.

Согласно Al Bawaba, это создает основу для взаимного сдерживания без формирования единой командной структуры и механизма автоматического военного реагирования.

Al Bawaba считает, что расширение военного пакта может изменить формирующуюся систему безопасности на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Присоединение Турции и Катара к Пакистану и Саудовской Аравии станет противовесом усилиям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который продвигает альтернативную региональную структуру под названием «Шестиугольник альянсов» (Hexagon of Alliances). Она задумана как блок в сфере безопасности и экономики, связывающий Израиль с Индией, Грецией, Кипром и некоторыми арабскими, африканскими и азиатскими государствами.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
