СМИ: к военному пакту Пакистана и Саудовской Аравии могут присоединиться Турция и Катар

По словам Асифа, этот шаг направлен на создание более широкой платформы сотрудничества между «государствами-единомышленниками» для укрепления региональной стабильности и коллективной безопасности, сообщает иорданский новостной портал Al Bawaba News.
Первоначальное Соглашение о стратегической взаимной обороне (SMDA) было подписано в Эр-Рияде 17 сентября 2025 года премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Сальманом Аль Тани. Оно закрепляет многолетнее военное сотрудничество, включая совместную подготовку, координацию обороны и меры безопасности.
Согласно Al Bawaba, это создает основу для взаимного сдерживания без формирования единой командной структуры и механизма автоматического военного реагирования.
Присоединение Турции и Катара к Пакистану и Саудовской Аравии станет противовесом усилиям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который продвигает альтернативную региональную структуру под названием «Шестиугольник альянсов» (Hexagon of Alliances). Она задумана как блок в сфере безопасности и экономики, связывающий Израиль с Индией, Грецией, Кипром и некоторыми арабскими, африканскими и азиатскими государствами.