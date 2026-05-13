Трамп с делегацией прибыл в Пекин

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
В ходе своего государственного визита лидер США проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что во время консультаций главы государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки.