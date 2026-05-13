Политолог назвал главное условие для визита Трампа в Россию

По мнению политолога, диалог между Россией и США идет крайне тяжело: Трамп давит на офис Зеленского, но Киев не становится уступчивее. Как полагает эксперт, в украинской столице уверены, что Трамп уже «пересидел»: в Киеве считают, что достаточно продержаться полгода до выборов в конгресс, а затем можно будет выстраивать диалог с демократами, минуя нынешнюю команду Белого дома. При этом положение самой Украины ухудшается с каждым днем — как в экономике, так и на линии фронта, говорит Дудаков.