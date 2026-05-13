Норвежский разведывательный самолет пролетел в 200 километрах от Мурманска

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon пролетел на расстоянии в примерно 50 километров от российской границы, оказавшись примерно в 200 километрах от Мурманска, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет вылетел с авиабазы норвежских ВВС Эвенес в городе Харстад около 11.40 мск и направился в сторону границы с Россией. Оказавшись над Баренцевым морем, борт взял севернее, после чего развернулся и полетел в обратном направлении.
Расстояние от норвежской коммуны Вардё, рядом с которой маневрировал Poseidon, до Мурманска и Североморска составляет приблизительно 200 километров. При этом радиус действия радаров у самолета — свыше 2 тысяч километров.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.