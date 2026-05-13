Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил шансы на участие Орбана в переговорах ЕС и России

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы занять место посредника между Евросоюзом и Россией в переговорах по Украине. Такую возможность допустил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог отметил, что после поражения на парламентских выборах политик оказался «в некотором смысле не у дел».

«Тем не менее, учитывая его прежнюю риторику, он мог бы направить конструктивный настрой и энергию в это русло (урегулирования конфликта на Украине)», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Райнхардт не обошел стороной информацию о том, что Евросоюз на переговорах могут представлять действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер или экс-канцлер Герхард Шредер. Эксперт считает, что в Европе хватает политиков, готовых взять на себя роль посредника. По его словам, Виктор Орбан мог бы вернуться к своей риторике по урегулированию украинского конфликта, но лишь в том случае, если его кандидатуру одобрят правящие круги Евросоюза.

Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин назвал Герхарда Шредера предпочтительной фигурой для диалога между Москвой и Европой. Российский лидер подчеркнул, что на эту роль не годятся те, кто «наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше