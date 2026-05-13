Эксперт оценил шансы на участие Орбана в переговорах ЕС и России

Политолог отметил, что после поражения на парламентских выборах политик оказался «в некотором смысле не у дел».
«Тем не менее, учитывая его прежнюю риторику, он мог бы направить конструктивный настрой и энергию в это русло (урегулирования конфликта на Украине)», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Райнхардт не обошел стороной информацию о том, что Евросоюз на переговорах могут представлять действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер или экс-канцлер Герхард Шредер. Эксперт считает, что в Европе хватает политиков, готовых взять на себя роль посредника. По его словам, Виктор Орбан мог бы вернуться к своей риторике по урегулированию украинского конфликта, но лишь в том случае, если его кандидатуру одобрят правящие круги Евросоюза.
Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин назвал Герхарда Шредера предпочтительной фигурой для диалога между Москвой и Европой. Российский лидер подчеркнул, что на эту роль не годятся те, кто «наговорил каких-то гадостей» в адрес России.