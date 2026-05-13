Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: новый премьер Венгрии отказался от положенных ему резиденции и машины

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в среду объявил, что отказывается от переезда в официальную резиденцию и от машины, которые положены ему на занимаемом посту.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В своем аккаунте в соцсети Х Мадьяр написал, что после вступления в должность не намерен переезжать в официальную правительственную резиденцию. Новый премьер не уточнил, где он собирается жить и работать. При экс-премьере Викторе Орбане резиденция располагалась в бывшем Монастыре кармелитов в историческом районе Будапешта.

Кроме того, политик указал, что продолжит ездить на своем автомобиле чешского производства, которым пользовался раньше.

В качестве служебного автомобиля на посту премьера я продолжу использовать Škoda Superb, которая стала известна жителям всей страны во время моей предвыборной гонки. Кроме того, я не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию.

Петер Мадьяр
премьер-министр Венгрии
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше