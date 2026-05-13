СМИ: новый премьер Венгрии отказался от положенных ему резиденции и машины

В своем аккаунте в соцсети Х Мадьяр написал, что после вступления в должность не намерен переезжать в официальную правительственную резиденцию. Новый премьер не уточнил, где он собирается жить и работать. При экс-премьере Викторе Орбане резиденция располагалась в бывшем Монастыре кармелитов в историческом районе Будапешта.
Кроме того, политик указал, что продолжит ездить на своем автомобиле чешского производства, которым пользовался раньше.
В качестве служебного автомобиля на посту премьера я продолжу использовать Škoda Superb, которая стала известна жителям всей страны во время моей предвыборной гонки. Кроме того, я не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию.