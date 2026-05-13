Экс-глава администрации Балтийска, обвиняемый в получении взятки: «Вину не признаю»

Гособвинитель из областной прокуратуры зачитал текст обвинительного заключение, после чего судья Николай Переверзин спросил подсудимых, согласны ли они с этой позицией и признают ли свою вину. «Я, как в начале следствия, так и сейчас говорю, что действие, которое описано обвинением, не происходило, поэтому я себя виновным в совершении деяний, которые описаны, не признаю», — ответил Сергей Мельников. Максим Коваленко также сказал, что вину не признает. Адвокаты обоих Евгений Камасин и Григорий Пергаменщик дополнили, что намерены доказать невиновность своих подзащитных.