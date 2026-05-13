Визы на Шри-Ланку станут бесплатными для белорусских туристов

В среду глава белорусского МИД встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, который посещает Минск с официальным визитом.
С учетом дружественных отношений между двумя странами ланкийская сторона внесла Беларусь в список государств, гражданам которых будут выдаваться электронные визы без оплаты.
«Согласно решению, с 25 мая визы будут для белорусских туристов, представителей бизнеса бесплатными», — отметил Рыженков.
Он также рассказал, что в прошлом году Шри-Ланку посетили около 10 тысяч туристов из Беларуси. А в республике на данный момент находится почти 3 тысячи студентов из островного государства.
«Беларусь готова содействовать дальше социально-экономическому развитию Шри-Ланки, и такая работа уже ведется», — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД Беларуси добавили, что в ходе встречи стороны договорились активизировать двусторонние политические контакты, а также совместно разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу, которая будет охватывать все ключевые направления взаимодействия двух стран.
Кроме того, до конца текущего года планируется провести 3-е заседание совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.