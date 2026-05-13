РИА Новости: Британский самолет-разведчик замечен у границ Беларуси и России

Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 замечен у границ Беларуси и Калининградской области России. Подробности приводит РИА Новости.
Указанный самолет вылетел с базы «Лоссимут», которая расположена в Шотландии. Преодолев воздушное пространство Дании и Польши, судно вышло на траекторию сначала вдоль границы Российской Федерации, а затем — Беларуси.
Британский самолет-разведчик, держась на отдалении примерно 50 километров, долетел до района Бреста. А затем развернулся и тем же маршрутом летит в обратном направлении.
Тем временем Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью.
Ранее КГБ Беларуси сообщил подробности задержания агента литовских спецслужб с псевдонимом Ринго.