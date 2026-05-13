Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ

Бывший вице-премьер Сербии и глава набсовета «Србиягаз» Вулин приедет на ПМЭФ.

Источник: РИА Новости

БЕЛГРАД, 13 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании «Србиягаз» Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика.

«Глава наблюдательного совета госкомпании “Србиягаз”, основатель партии “Движение социалистов” господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году», — заявили в пресс-службе политика.

Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

