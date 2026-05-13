Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ

БЕЛГРАД, 13 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании «Србиягаз» Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика.
«Глава наблюдательного совета госкомпании “Србиягаз”, основатель партии “Движение социалистов” господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году», — заявили в пресс-службе политика.
Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.