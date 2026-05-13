Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине, заявил президент

Пеллегрини: Словакия увеличит поставки боеприпасов Киеву на коммерческой основе.

Источник: © РИА Новости

БУХАРЕСТ, 13 мая — РИА Новости. Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут еще расти, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.

«На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти», — сказал Пеллегрини журналистам на полях саммита «Бухарестской девятки» в среду.

По его словам, Словакия инвестировала значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая сейчас составляет порядка 3% ВВП республики.

«Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО», — заключил Пеллегрини.

С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных запасов были прекращены, но республика продолжает помогать Украине гуманитарно в виде поставок электроэнергии, техники для разминирования, генераторов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
