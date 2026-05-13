Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога

Экс-глава офиса Владимира Зеленского должен заплатить $4,1 млн.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил журналистам, что не располагает средствами для внесения залога в размере 180 млн гривен ($4,1 млн), который требует прокуратура.

«У меня точно нет таких денег», — сказал он в перерыве заседания суда по избранию ему меры пресечения в деле об отмывании денег. Трансляцию заседания ведет телеканал «Общественное».

Ранее ТАСС подсчитал, что для внесения требуемой суммы залога Ермаку потребовалось бы проработать главой офиса Зеленского 220 лет. При этом Ермака обвиняют в причастности к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Суд должен принять окончательное решение по мере пресечения в отношении Ермака до вечера четверга, 14 мая. При этом судья может скорректировать сумму залога. Если Ермак не сможет ее внести, ему грозит арест. Украинское законодательство, однако, позволяет внести залог за обвиняемого третьим лицам.

Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
