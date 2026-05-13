Politico: коррупционный скандал в Киеве тормозит «ускоренное» вступление Украины в ЕС

В статье говорится, что очередной коррупционный скандал разразился в самый неподходящий момент для Зеленского. Хотя он настаивает на принятии Украины в блок уже в следующем году, европейские лидеры назвали эту цель нереалистичной, учитывая контрольные показатели, в том числе по коррупции, которые Киев должен достичь для вступления в ЕС.