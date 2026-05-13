В статье говорится, что очередной коррупционный скандал разразился в самый неподходящий момент для Зеленского. Хотя он настаивает на принятии Украины в блок уже в следующем году, европейские лидеры назвали эту цель нереалистичной, учитывая контрольные показатели, в том числе по коррупции, которые Киев должен достичь для вступления в ЕС.
Politico отмечает, что новые разоблачения подрывают уверенность в том, что Украина готова к членству в «европейской семье». По мнению экс-президента Украины Петра Порошенко*, скандал с Ермаком имеет важные последствия для страны.
К сожалению, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны. Они не только подрывают ее обороноспособность и наносят ущерб международной репутации, но и, безусловно, не способствуют европейской интеграции.
Однако некоторые законодатели, в том числе члены правящей партии Зеленского «Слуга народа», утверждают, что проверки антикоррупционных органов НАБУ и САП доказывают, что борьба с коррупцией на Украине активно ведется.
Партнеры видят, что на Украине есть независимая антикоррупционная система, которая выполняет свою функцию.
Алексей Гончаренко**, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», считает, что обвинения в коррупции на высоком уровне и обвинения в адрес самых близких к президенту людей «не способствуют» вступлению страны в Евросоюз.
Он предположил, что решение о принятии Украины в ЕС будет зависеть от того, как страна будет рассматривать коррупционные дела, особенно те, которые касаются непосредственного окружения Зеленского.
