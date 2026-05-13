Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: коррупционный скандал в Киеве тормозит «ускоренное» вступление Украины в ЕС

Новые обвинения против Андрея Ермака, экс-помощника и одного из самых доверенных лиц Владимира Зеленского, опровергают заявление Украины о том, что она готова к ускоренному членству в Европейском союзе, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что очередной коррупционный скандал разразился в самый неподходящий момент для Зеленского. Хотя он настаивает на принятии Украины в блок уже в следующем году, европейские лидеры назвали эту цель нереалистичной, учитывая контрольные показатели, в том числе по коррупции, которые Киев должен достичь для вступления в ЕС.

Politico отмечает, что новые разоблачения подрывают уверенность в том, что Украина готова к членству в «европейской семье». По мнению экс-президента Украины Петра Порошенко*, скандал с Ермаком имеет важные последствия для страны.

К сожалению, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны. Они не только подрывают ее обороноспособность и наносят ущерб международной репутации, но и, безусловно, не способствуют европейской интеграции.

Петр Порошенко*
бывший президент Украины

Однако некоторые законодатели, в том числе члены правящей партии Зеленского «Слуга народа», утверждают, что проверки антикоррупционных органов НАБУ и САП доказывают, что борьба с коррупцией на Украине активно ведется.

Партнеры видят, что на Украине есть независимая антикоррупционная система, которая выполняет свою функцию.

Александр Мережко
глава парламентского комитета по иностранным делам

Алексей Гончаренко**, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», считает, что обвинения в коррупции на высоком уровне и обвинения в адрес самых близких к президенту людей «не способствуют» вступлению страны в Евросоюз.

Он предположил, что решение о принятии Украины в ЕС будет зависеть от того, как страна будет рассматривать коррупционные дела, особенно те, которые касаются непосредственного окружения Зеленского.

* Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом

** Алексей Гончаренко признан в РФ террористом и экстремистом

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше