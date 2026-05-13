Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы, заявил Путин

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске новейшей межконтинентальной ракеты. Она может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО. Путин назвал «Сармат» самым мощным комплексом в мире.