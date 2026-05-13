Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы, заявил Путин

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, заявил Владимир Путин.
Будут и дальше создаваться ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны, отметил он.
В ходе СВО эффективно применялись военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске новейшей межконтинентальной ракеты. Она может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО. Путин назвал «Сармат» самым мощным комплексом в мире.
Вооружения, не имеющие аналогов
Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.
Путин отмечал, что с 2017-го на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник». С прошлого года на боевом дежурстве стоит «Орешник», который можно оснастить ядерными боеголовками.